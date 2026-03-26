■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）3/23、NYダウ+631ドル高、46,208ドル2）3/24、NYダウ▲84ドル安、46,124ドル3）3/25、NYダウ+305ドル高、46,429ドル【前回は】相場展望3月23日号米国株: トランプ氏の下、「関税・イラン戦争->金利上昇->株式悪化」日本株: 日経平均は大幅下落で正念場、イラン攻撃で「調整局面入り」●2.米国株:トランプ氏、公約とは真逆の実績、11月の中間選挙では苦戦の見通し1）トランプ氏、公