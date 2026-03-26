埼玉県行田市の公式Xが26日までに更新。撮影協力依頼が話題になっている。行田市は「5月1日に行田市内で日曜劇場『VIVANT』の撮影が行われます」と書き出して、大ヒットドラマTBS系日曜劇場「VIVANT」の撮影を告知。「そこで、当日のエキストラにご協力いただける方を募集しています。ぜひご参加ください」として募集を行った。募集は「弔問客」として「5〜70歳代」の男女1500人ずつ。スーツやオフィスカジュアルといった服