小松島市の書家・藤井悦子さんと、その教え子たちによる作品展が3月26日から、徳島市の徳島城博物館ではじまりました。この作品展は、書家で小松島市で書道教室を開いている藤井悦子さんが、生徒たちの作品を多くの人に見てもらおうと開きました。会場には藤井さんと生徒10人が、百人一首などを題材にした作品33点が展示されています。宮城純子さんは、百人一首の「天津風」を書きました。風がすっと吹いていくような、軽やかさが