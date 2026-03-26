たき火を原因におととい東根市で発生した山林火災はけさ、延焼の恐れのない鎮圧状態となりました。 【画像】懸命な消火活動（２５日） しかし、鎮火には至っておらず、現場では今後の消火活動に向け現場確認が進められています。（サムネイルは２５日の消火活動の様子） けさ８時ごろの現場付近は雨がふり山の状況などは確認できませんでした。 この火災は、おととい東根市大木沢の山林で発生したものできのう午後２時時点で１