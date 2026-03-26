◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦大垣日大 1―3 山梨学院（2026年3月26日甲子園）大垣日大（岐阜）は山梨学院に1―3で逆転負けし、10年以来16年ぶりのベスト8進出を逃した。近江（滋賀）との1回戦で188球完投勝利を挙げたエース左腕の竹岡大貴（3年）は「4番・指名打者」で先発。先発左腕の谷之口翔琉（3年）は5回まで無失点に抑えたが、6回に追いつかれると7回1死満塁で降板。2番手右腕の太田光洋（3年）が2死後に