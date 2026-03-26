NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月27日放送の最終話となる第125話では、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語る。 参考：『ばけばけ』トキのヒロイン像は異色？“なにも起きない日常”を描いたドラマを総括 激しく落ち込むトキを司之介（岡部たかし）らが励ました第124話。 第125話では、トキは、司之介、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブンとの思い出を