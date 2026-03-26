トヨタ斬新“シエンタ”サイズの「ミニバンSUV」に反響殺到！2026年も3月後半に差し掛かり、新年度を前にクルマの買い替えを検討する人が増える時期となりました。現在の普通車の新車市場は空前のSUVブームと、ファミリー層に根強い人気を誇るミニバンの二大巨頭によって牽引されています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新「ミニバンSUV」です！（36枚）もし、この「SUVのカッコよさ・走破性」と「ミニバンの圧倒的