【漫画】本編を読む近年、顧客が立場を盾に不当な要求や暴言を繰り出す「カスハラ」が社会問題化している。雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の4コマ漫画『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』では、そんな「厄介客」を題材にしたエピソードも目白押しだ。例えばある飲食店のエピソードでは、服を汚された客が「けしからん！ 上の者を呼べ!!」と声を荒らげる。するとその言葉通り、店長が駆けつけるも「店長じゃ