レインズインターナショナルが展開する牛角は4月8日から、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」を全国の牛角・牛角食べ放題専門店で実施する。美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン同キャンペーンは、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が2026年4月10日に公開されることを記念して実施される。期間は第1弾が4月8日〜5月19日、第2弾が5月20日〜6月30日ま