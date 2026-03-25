3年前に登場したローマ・スパイダーの後継3月24日午前中、フェラーリ・ジャパンは新型オープンモデル『フェラーリ・アマルフィ・スパイダー』をメディア向けに日本初公開した。【画像】ボディカラーはアマルフィ海岸の色調をイメージ！日本初公開された『フェラーリ・アマルフィ・スパイダー』全150枚アマルフィ・スパイダーは3月12日にイタリア本国で発表された、フェラーリが言うところの『2＋スパイダー』。昨年7月2日に発表