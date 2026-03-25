歌舞伎俳優の片岡愛之助が24日、自身のアメブロを更新。舞台の観劇に訪れた豪華な顔ぶれを紹介し、感謝をつづった。【映像】藤原紀香、ラフな格好でバッティングする姿にファン驚き片岡は「昨日はzipの企画で記者会見に来てくれた 永尾柚乃ちゃんが観に来て下さいました」とつづり、人気子役の永尾柚乃が来場したことを報告。「しっかりし過ぎてて、びっくりです 柚乃ちゃん有難うね!!!」と感謝を述べ、永尾と歌舞伎俳優・中村