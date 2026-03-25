車重たった“550kg”！ スズキの超本格「FRスポーツカー」に“反響殺到”！近年のクルマは、電動化や安全装備の拡充により、「重量増」という避けて通れない課題に直面しているといえるでしょう。一方で、そのような事情から、純粋に走る歓びを追求した「軽さ」という性能の尊さも、かつてなく見直されています。【画像】超カッコイイ！ これがスズキの超本格「FRスポーツカー」です！（27枚）そんな時代だからこそ、今なお