２３日、ファーウェイ新製品発表会の会場で紹介されたスマートフォン「Ｍａｔｅ８０ＰｒｏＭａｘＷｉｎｄＥｄｉｔｉｏｎ」。（長沙＝新華社記者／陳振海）【新華社ベルリン3月25日】欧州特許庁（EPO）が24日に発表した報告書によると、同庁が2025年に受理した中国からの特許出願件数は2万2031件となり、国別で初めて3位に浮上した。前年比の伸び率は9.7％で、上位10カ国の中で最も高かった。同庁が受理した世界全体