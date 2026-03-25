２３日、ファーウェイ新製品発表会の会場で紹介されたスマートフォン「Ｍａｔｅ ８０ Ｐｒｏ Ｍａｘ Ｗｉｎｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ」。（長沙＝新華社記者／陳振海）

【新華社ベルリン3月25日】欧州特許庁（EPO）が24日に発表した報告書によると、同庁が2025年に受理した中国からの特許出願件数は2万2031件となり、国別で初めて3位に浮上した。前年比の伸び率は9.7％で、上位10カ国の中で最も高かった。

同庁が受理した世界全体の特許出願件数は1.4％増の20万1974件で、過去最高を更新した。出願件数の上位5カ国は米国、ドイツ、中国、日本、韓国の順だった。中国の出願は全体の10.9％を占めた。

企業別では、韓国のサムスンが首位、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は4744件で2位となった。3位は韓国のLG、4位は米国のクアルコム。中国企業は今回、初めて2社がトップ10入りし、車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）が1305件で10位に入った。

第３回中国国際サプライチェーン促進博覧会のスマート自動車チェーン展示エリアで、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）が展示した充電施設。（２０２５年７月１８日撮影、北京＝新華社記者／張晨霖）

このほか、中国からはスマートフォン大手の小米科技（シャオミ）、通信機器大手の中興通訊（ZTE）、同じくスマホ大手のOPPO（オッポ）、IT大手の騰訊控股（テンセント）が上位50社に名を連ねた。

技術分野別では、コンピューター技術が6.1％増の1万7844件で最多となり、人工知能（AI）の急速な発展が主な原動力となった。デジタル通信分野は11.4％増の1万7802件で、伸び率が最も高かった。

中国の出願はデジタル通信分野が最多で、交通運輸と半導体分野はいずれも前年比30％以上と高い伸びを示した。