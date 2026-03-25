周南コンビナートの海底で見つかった不発弾の処理が、さきほど午前11時8分、行われました。このあと現地を確認した後、現地対策本部による「終了宣言」が行われることになっています。不発弾は去年9月、出光興産 徳山事業所の桟橋付近の海底で見つかったもので250Kg爆弾とみられています。断続的に雨が降り続く中、午前6時50分、海上自衛隊呉地方総監部が爆破処理に向けて作業をはじめました。 午前10時23分には、爆発の