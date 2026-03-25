小出 ちゃこさんの漫画「指輪をなくしました」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む「結婚指輪をなくした！」と言い出した夫。探しても見つかりません。「高価なものだから、落ち込む気持ちも分かる」と言った妻に、夫は…という内容で、読者からは「よかった〜」「夫さんの言葉にキュンとした！」などの声が上がっています。高価な指輪より大事な“想い”にキュン小出 ちゃこ