長期間にわたるデータ改ざんや組織的なカルテルなど、日本企業で繰り返される不正の根底には何があるのか。「コンプライアンス意識が低い」「企業風土に問題がある」といった常套句では解決策につながらないと指摘する深水大輔氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 ガバナンス改革部門賞、主催：弁護士ドットコム）に、法学の枠を超えた学際的アプローチでガバナンスと組織風土を「科学する」挑戦を聞いた。●文化差のある「システム」