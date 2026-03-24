「ファーム・東地区、楽天−日本ハム」（２４日、森林どりスタジアム泉）楽天は前田健太投手（３８）が前回登板から中６日で先発。開幕前の最終登板となったが、２回１／３を６安打６失点だった。初回は２者連続三振の立ち上がりから三者凡退。だが、二回は３安打を浴び３失点。三回は１死から３長短打を浴びて降板した。不運な当たりもある中で、結果は残せなかった。「全球種というか感覚的にはいい感じで投げられた。も