マンチェスター・ユナイテッドからアストン・ヴィラへレンタル加入中のイングランド代表FWジェイドン・サンチョに対し、古巣ドルトムントが関心を寄せているようだ。23日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のサンチョはマンチェスター・シティの下部組織出身で、2017−18シーズンにドルトムントでプロデビューを飾った。2021年夏にはマンチェスター・ユナイテッドへ活躍の場を移したが、エリック・テン