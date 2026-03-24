回転ずしチェーン・スシローの北京の店舗で提供されたマグロに「寄生虫の卵が付着してた」との苦情があった問題で、スシローが当局による調査結果を発表した。スシローの現地運営会社・北京寿司郎餐飲有限公司は23日、声明を発表。市場監督管理局による調査結果として、「当該店舗で当日販売されていた同ロットのマグロ製品について、寄生虫は検出されず、国家の食品安全基準の要求に適合していることが確認された」と説明した。そ