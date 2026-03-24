◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦大阪桐蔭 ― 熊本工（2026年3月24日甲子園）1回戦最後の試合で、9年ぶり22回目出場の熊本工と2年ぶり16回目の大阪桐蔭が対戦した。大阪桐蔭の先発マウンドに上がったのは、今秋ドラフト上位候補とされる背番号1の吉岡貫介（3年）ではなく、背番号10の大型左腕・川本晴大（2年）。1メートル92の長身から投げ下ろす最速146キロの直球を軸に、5回までに9三振を奪うなど無安打無失点の