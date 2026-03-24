この記事をまとめると ■BYDではATTO3が実質105万円安く購入できるキャンペーンが行われたことがある ■キャンペーン内容はBYDによる70万円値引きと国の補助金35万円をあわせたものだった ■同キャンペーンにより新車と中古車の価格に逆転現象が起こった なぜBYD補助金で新車が中古車よりも安くなったのか？ 中国メーカーのBYDが「BYD補助金」を実施した。「補助金」の名称は付くが、国や市が税金を使って交付する本来の補助金で