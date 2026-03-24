漫画家のニシムラマコジさんの漫画がインスタグラムで2万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む美容室で、担当の美容師からひたすらに質問攻めにされました。「別に」と答え続けていたのですが、「私のこと、ウザいと思っていますか？」と聞かれて…という内容で、読者からは「話し掛けてほしくない気持ち分かる」「美容師さん、メンタル強くて草」「ラストのやりとり好き（笑）」などの声が上