ティム・クック氏は2011年にAppleのCEOに就任して以降、長きにわたりAppleを率いてきましたが、近年は後継者選びの段階に入っていると報じられています。経済紙のBloombergは、次期AppleCEOの最有力候補としてハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏を挙げ、ターナス氏の人となりやこれまでの経歴についてまとめています。Apple’s John Ternus Profile: The Likely Successor to Tim Cook as CEOhttps:/