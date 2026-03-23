小さな規模では、芳しく効果が上がらないアイデアでも大規模な企業で構築するアプリのアイデアが優れていれば、効果はそれだけ大きくなる。スケールのメリットだ。清水建設は、工事現場で発生する再利用可能な備品などの余剰品を物流センターで引き取り保管し、社内で共有し再利用するフレームワークを10年以上にわたり継続している。物流センターでは、PDFで情報を整理し社内ポータルで告知することで必要な現場から注文をうける