【モデルプレス＝2026/03/23】嵐の二宮和也が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。谷口崇監督直筆のイラストを公開した。【写真】「おしりが前になったよ」衝撃のニノイラスト◆二宮和也、谷口崇監督直筆イラスト公開全国公開中の映画「おしり前マン〜復活のおしり前帝国〜」にシークレット“おしり前”キャストとして参加している二宮は「おしりが前になったよ（監督が描いてくれました）」と添えて、谷口監督直筆のイラストを公開