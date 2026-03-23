二宮和也、映画「おしり前マン」監督直筆イラスト公開「メンカラ着てるの最高」「ホクロまで忠実」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】嵐の二宮和也が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。谷口崇監督直筆のイラストを公開した。
【写真】「おしりが前になったよ」衝撃のニノイラスト
全国公開中の映画「おしり前マン〜復活のおしり前帝国〜」にシークレット“おしり前”キャストとして参加している二宮は「おしりが前になったよ（監督が描いてくれました）」と添えて、谷口監督直筆のイラストを公開。イラストは二宮の顔の特徴をよく捉えており、二宮のメンバーカラーである黄色のマントも着用。また「おしり前ニノ」というロゴも入っていた。
この投稿には「待ち受けにしたい」「クセが強い」「メンカラ着てるの最高」「ホクロまで忠実」「シュールで面白い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「おしりが前になったよ」衝撃のニノイラスト
◆二宮和也、谷口崇監督直筆イラスト公開
全国公開中の映画「おしり前マン〜復活のおしり前帝国〜」にシークレット“おしり前”キャストとして参加している二宮は「おしりが前になったよ（監督が描いてくれました）」と添えて、谷口監督直筆のイラストを公開。イラストは二宮の顔の特徴をよく捉えており、二宮のメンバーカラーである黄色のマントも着用。また「おしり前ニノ」というロゴも入っていた。
◆二宮和也の投稿に反響
この投稿には「待ち受けにしたい」「クセが強い」「メンカラ着てるの最高」「ホクロまで忠実」「シュールで面白い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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