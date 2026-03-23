◇第98回選抜高校野球大会三重２―０佐野日大（2026年3月23日甲子園）三重が接戦を制し佐野日大を撃破。1969年にセンバツを制した古豪が、2018年以来8年ぶりの春勝利を挙げた。三重の勝利で、今大会に出場している東海地区選出の中京大中京、大垣日大、三重がそろって初戦突破。東海勢3校の初戦突破は2010年以来16年ぶりとなった。なお、前回2010年も中京大中京、大垣日大、三重の3校が初戦突破しており、全く同じ3校