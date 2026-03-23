【モデルプレス＝2026/03/23】モデルの滝沢眞規子が3月23日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、注目が集まっている。【写真】47歳3児の母モデル「売り物レベル」唐揚げ・色鮮やかな惣菜などが詰められた“のり弁”◆滝沢眞規子、手作り弁当を公開滝沢は朝の挨拶とともに「今朝はのり弁と唐揚げ、あとは作り置きを入れただけです」と添えて、弁当の写真を投稿。ご飯の上にのりを乗せた定番ののり弁に唐揚げをメインとし