ハンバーグ＆ステーキのレストランチェーン「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、26日から「春夏グランドメニュー」を導入する。【写真多数】ビッグボーイの新メニュー『鬼おろし大俵ハンバーグ』『4種チーズソースの手ごねハンバーグ』など今回のグランドメニューは、看板メニュー『大俵ハンバーグ』の新たな楽しみ方を提案。また、手ごねハンバーグと濃厚なチーズソースを一緒に楽しめるメニューが新登場する