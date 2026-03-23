ビッグボーイ「春夏グランドメニュー」発表 大俵ハンバーグの新メニュー＆チーズ商品複数 付け合わせポテトに変化も【一覧】
ハンバーグ＆ステーキのレストランチェーン「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、26日から「春夏グランドメニュー」を導入する。
【写真多数】ビッグボーイの新メニュー『鬼おろし大俵ハンバーグ』『4種チーズソースの手ごねハンバーグ』など
今回のグランドメニューは、看板メニュー『大俵ハンバーグ』の新たな楽しみ方を提案。また、手ごねハンバーグと濃厚なチーズソースを一緒に楽しめるメニューが新登場する。このほか、サイドメニューの充実や、鉄板メニューの付け合わせのバリエーションが広がる。
■看板メニュー『大俵ハンバーグ』の新たな楽しみ方を提案
『大俵ハンバーグ＆ホタテグリル』
粗挽きのビーフを100％使用したジューシーな『大俵ハンバーグ』と、北海道産のホタテを一緒に堪能できる一品。ホタテはバター醤油で香ばしく焼き上げ、濃厚な旨みとプリプリとした食感。肉と魚介のどちらも楽しめる満足感のあるメニュー。
150グラム／1529円、200グラム／1705円、250グラム／1925円
『鬼おろし大俵ハンバーグ』
大根おろしや大葉、ポン酢でさっぱり楽しめる『おろし大俵ハンバーグ』をブラッシュアップ。大根おろしは鬼おろしに、大葉は風味が立つよう刻み仕様に変更しているため、ジューシーなハンバーグをよりさっぱりと楽しめる。
150グラム／1243円、200グラム／1419円、250グラム／1639円
※価格は全て税込
■手ごねハンバーグと濃厚なチーズソースを一緒に楽しめる商品
『4種チーズソースの手ごねハンバーグ 150g』990円（税込1089円）
ふっくらジューシーな手ごねハンバーグに、とろけるチーズソースをご自身でたっぷりとかけて楽しむ、ボリューム満点の商品。4種のチーズ（モントレージャック、ペッパージャック、チェダーチーズ、ブルーチーズ）をブレンドした濃厚なチーズソースが、ハンバーグにコクと旨みをプラス。チーズソースは従来より35%増量しているため、やみつきになる味わい。
■サイドメニューのラインアップやサイズバリエーションを拡充
『マッケンチーズ』250円（税込275円）
茹でたマカロニに4種のチーズを使用したチーズソースを絡め、オーブンで焼き上げた。アメリカの定番料理「マカロニ＆チーズ」をイメージしており、濃厚でクリーミーな味わい。
『マッケンチリチーズ』350円（税込385円）
マッケンチーズに特製のチリコンカンソースを合わせた、濃厚でピリ辛な味わいがクセになる一皿。とろ〜りとしたチーズの口当たりや、ごろっとした豆の食感もポイント。
『アンチョビポテト』
外はカリカリ、中はホクホクのフライドポテトに、アンチョビの濃厚な旨みとガーリックの香りをプラスした新商品。やみつきになる味わいで、シーンやお好みに合わせて、S・M・Lの3サイズから選べる。
S／165円、M／319円、L／385円
※価格は全て税込
■付け合わせのポテトが『ベイクドポテト』に変更可能に、『直火焼き野菜』もリニューアル
『ベイクドポテト』
鉄板メニューの付け合わせのポテトをプラス176円（税込）で『ベイクドポテト』に変更できるようになる。アメリカ・アイダホ産のふわっと柔らかな食感が特長のポテトに、バターをのせて焼き上げた。
『直火焼き野菜』
鉄板メニューの付け合わせをプラス209円（税込）で変更できる『直火焼き野菜』が、ズッキーニ、ヤングコーン、赤パプリカなど、食感や彩りを楽しめる野菜にリニューアル。直火で香ばしく焼き上げた野菜の素材本来の味や、ハンバーグなどのソースにディップして楽しめる。
【写真多数】ビッグボーイの新メニュー『鬼おろし大俵ハンバーグ』『4種チーズソースの手ごねハンバーグ』など
今回のグランドメニューは、看板メニュー『大俵ハンバーグ』の新たな楽しみ方を提案。また、手ごねハンバーグと濃厚なチーズソースを一緒に楽しめるメニューが新登場する。このほか、サイドメニューの充実や、鉄板メニューの付け合わせのバリエーションが広がる。
『大俵ハンバーグ＆ホタテグリル』
粗挽きのビーフを100％使用したジューシーな『大俵ハンバーグ』と、北海道産のホタテを一緒に堪能できる一品。ホタテはバター醤油で香ばしく焼き上げ、濃厚な旨みとプリプリとした食感。肉と魚介のどちらも楽しめる満足感のあるメニュー。
150グラム／1529円、200グラム／1705円、250グラム／1925円
『鬼おろし大俵ハンバーグ』
大根おろしや大葉、ポン酢でさっぱり楽しめる『おろし大俵ハンバーグ』をブラッシュアップ。大根おろしは鬼おろしに、大葉は風味が立つよう刻み仕様に変更しているため、ジューシーなハンバーグをよりさっぱりと楽しめる。
150グラム／1243円、200グラム／1419円、250グラム／1639円
※価格は全て税込
■手ごねハンバーグと濃厚なチーズソースを一緒に楽しめる商品
『4種チーズソースの手ごねハンバーグ 150g』990円（税込1089円）
ふっくらジューシーな手ごねハンバーグに、とろけるチーズソースをご自身でたっぷりとかけて楽しむ、ボリューム満点の商品。4種のチーズ（モントレージャック、ペッパージャック、チェダーチーズ、ブルーチーズ）をブレンドした濃厚なチーズソースが、ハンバーグにコクと旨みをプラス。チーズソースは従来より35%増量しているため、やみつきになる味わい。
■サイドメニューのラインアップやサイズバリエーションを拡充
『マッケンチーズ』250円（税込275円）
茹でたマカロニに4種のチーズを使用したチーズソースを絡め、オーブンで焼き上げた。アメリカの定番料理「マカロニ＆チーズ」をイメージしており、濃厚でクリーミーな味わい。
『マッケンチリチーズ』350円（税込385円）
マッケンチーズに特製のチリコンカンソースを合わせた、濃厚でピリ辛な味わいがクセになる一皿。とろ〜りとしたチーズの口当たりや、ごろっとした豆の食感もポイント。
『アンチョビポテト』
外はカリカリ、中はホクホクのフライドポテトに、アンチョビの濃厚な旨みとガーリックの香りをプラスした新商品。やみつきになる味わいで、シーンやお好みに合わせて、S・M・Lの3サイズから選べる。
S／165円、M／319円、L／385円
※価格は全て税込
■付け合わせのポテトが『ベイクドポテト』に変更可能に、『直火焼き野菜』もリニューアル
『ベイクドポテト』
鉄板メニューの付け合わせのポテトをプラス176円（税込）で『ベイクドポテト』に変更できるようになる。アメリカ・アイダホ産のふわっと柔らかな食感が特長のポテトに、バターをのせて焼き上げた。
『直火焼き野菜』
鉄板メニューの付け合わせをプラス209円（税込）で変更できる『直火焼き野菜』が、ズッキーニ、ヤングコーン、赤パプリカなど、食感や彩りを楽しめる野菜にリニューアル。直火で香ばしく焼き上げた野菜の素材本来の味や、ハンバーグなどのソースにディップして楽しめる。