岡山市役所 岡山市は23日、建部町文化センターの温水プールで、天井に設置された送風ダクトが外れて落下したとして、安全確認のため当面の間、臨時休業することを発表しました。 市によりますと22日の営業終了後、職員がプールの清掃作業中に、「ズドン」という音を聞き、現場を確認したところ、落下防止ネットの上に天井の送風ダクトが落下しているのが見つかったということです。けが人はいませんでし