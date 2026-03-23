ビックカメラグループは、ラゾーナ川崎プラザの2階「ルーファ広場」で子どもに大人気のキャラクター「メルちゃん」が登場する特別イベント「メルちゃんハッピータイム」を4月5日に開催する。ステージには、メルちゃんはもちろん、「ネネちゃん」「あおくん」「リリィちゃん」も登場。歌やダンスを披露し、会場を盛り上げる。●整理券で前方エリアに入場可能3回目は先着制11時と13時のショーの前方エリアでは、整理券（9時30