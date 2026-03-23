モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、22日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深夜）に出演。この日のゲストの印象を語った。【画像】「すごい変な人！」みちょぱが指摘したフリーアナこの日、ゲストとしてプロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）と、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）がVTRで出演した。池田は共演する水野美紀（51）と沢村一樹（58）に「中川さんとか知ってま