大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナーリーグ降格を巡り、韓国メディアが激怒した。オープン戦で打率.407、出塁率.448、1本塁打、6打点を記録複数の米メディアによると、ドジャースは2026年3月22日、キムを3Aに降格させることを公表した。大リーグ2年目となるキムは、オープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁率.448、長打率.519、1本塁打、6打点を記録するも、デーブ・ロバー