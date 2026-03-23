アイドルグループ・King ＆ Princeの永瀬廉が、21日に放送された日本テレビ系番組『アナザースカイ』(毎週土曜23:00〜)に出演した。X(Twitter)では「#アナザースカイ」が日本のトレンドの3位に上がったほか、「廉くんが皆から愛されている理由がわかる」「すべてが最高で宝物」などのコメントが寄せられ、メンバーの高橋海人もVTR出演し、「ハンカチ必須」などの声があふれた。『アナザースカイ』MCの今田耕司○濃縮過ぎる! 永瀬廉