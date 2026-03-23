いつの時代も親の思い通りにはいかないのが子育てだ。どのように対処するといいのか。心理学者の内藤誼人さんが世界の大学や教育機関などで調査研究した結果を読み解き、よりスマートな「子育てのコツ」を伝授してくれた――。※本稿は、内藤誼人『すごい子育て科学的に証明された子どもの伸ばし方』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。■出生順位で性格が違う心理学者は、目の前の人に、家族の中で兄、姉、弟、妹のい