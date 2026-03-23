甘えん坊な猫に育てるための方法 生活環境の安心感を高める 猫は縄張り意識が強く、自分の居場所が安全であると確信できて初めてリラックスします。静かで落ち着ける隠れ家を用意し、トイレや食事の場所を清潔に保つことが、心の余裕につながります。 瞬きや視線の送り方に気をつける 猫にとって、じっと見つめる行為は攻撃のサインです。目が合ったときはゆっくりとまばたきをしたり、あえて視線を外したりすることで