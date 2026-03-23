“ピン芸日本一決定戦”「R-1グランプリ2026」（関西テレビ、フジテレビ系）が3月21日に生放送され、エントリー数6171人（過去最高）の中から、今井らいぱち（39＝吉本興業）が24代目王者の栄冠を手にした。【もっと読む】「R-1グランプリ」史上最年少優勝 友田オレが“早熟の天才芸人”である理由決勝戦ファーストステージに挑んだのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ渡辺銀次、ななまがり初瀬、さすらいラビー中田、