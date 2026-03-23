中国車が日本車を抜いた。昨年の国別新車販売台数ランキングで中国が日本を上回り初めて1位になった。日本経済新聞が市場調査機関マークラインズの資料などを引用してこうした内容を報道した。これによると、中国メーカーの昨年の新車販売台数は前年比10％ほど増加した約2700万台だった。これに対し日本メーカーの販売台数は前年より小幅に減少した約2500万台だった。同紙は新車販売台数で日本が2位に落ちたのは2000年以降で初めて