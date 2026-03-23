ハウス食品は発売30周年を迎えたロングセラーブランド「こくまろカレー」の提案を強化する。2月にリニューアルを実施し、3月1日からイモトアヤコさんを新イメージキャラクターに起用した新CMの放映を開始した。「こくまろ」ブランドのCMは2014年以来12年ぶり。CMを通じて「こくまろカレー」の進化した魅力を伝える。同社は2月、「こくまろカレー」をリニューアルし、まろやかさとバランスの良い「深く、複雑なコク」を強化