「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）阪神は２２日、オープン戦全日程を終えて９勝５敗１分けの３位タイとした。藤川球児監督（４５）は２リーグ制導入以降、球団史上初となる連覇に向け「準備は完璧にできた」と収穫を強調。投手陣は石井の負傷離脱があった中、ＯＰ戦チーム防御率は１２球団トップの１・４４。野手では中川や高寺ら若手の成長もあった。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「大