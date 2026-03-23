3月23日に最終回を迎える月9ドラマ『ヤンドク！』。主演の橋本環奈をはじめ、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎ら物語の中心を担ったキャスト陣11人のクランクアップコメントが到着した。 参考：ヤンキー×医療ドラマはなぜ成立？『ヤンドク！』髙木由佳＆貸川聡子Pに聞く制作秘話 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新