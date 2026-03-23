【週刊ヤングマガジン 2026年17号】 3月23日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日3月23日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年17号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には、2nd写真集の発売を記念して寺本莉緒さんが5年ぶりにカムバック。巻中グラビアにはアイドルグループ・RoLuANGELの松山玲菜さん、巻末グラビアには“