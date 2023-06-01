ブンデスリーガ 25/26の第27節 マインツとアイントラハト・フランクフルトの試合が、3月22日23:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。 マインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）、ヨナタン・ブルカӦ