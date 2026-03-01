ブンデスリーガ 25/26の第27節 マインツとアイントラハト・フランクフルトの試合が、3月22日23:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）、ヨナタン・ブルカート（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の6分に試合が動く。マインツのシェラルド・ベッカー（FW）のアシストからパウル・ネベル（MF）がゴールを決めてマインツが先制。

しかし、20分アイントラハト・フランクフルトが同点に追いつく。ジャン・バホーヤ（FW）のアシストからナサニエル・ブラウン（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

アイントラハト・フランクフルトは後半の頭から選手交代。ナサニエル・ブラウン（DF）からエリエス・スヒリ（MF）に交代した。

58分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ジャン・バホーヤ（FW）からAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）に交代した。

64分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ナムディ・コリンズ（DF）に代わりエリアス・バウム（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

69分、マインツは同時に2人を交代。フィリップ・ムウェネ（DF）、フィリップ・ティーツ（FW）に代わりニコラス・ベラツシュニッヒ（MF）、ネルソン・バイパー（FW）がピッチに入る。

79分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。堂安 律（MF）、ファールス・チャイビ（MF）に代わりジャン・ウズン（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）がピッチに入る。

81分、マインツが選手交代を行う。李 在成（MF）から川崎 颯太（MF）に交代した。

後半終了間際の89分マインツが逆転。ネルソン・バイパー（FW）のアシストからパウル・ネベル（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もマインツの選手交代が行われたがそのまま試合終了。マインツが2-1で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は81分から交代で出場した。

また、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し79分までプレーした。27分にイエローカードを受けている。

2026-03-23 01:40:24 更新