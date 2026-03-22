中国で最近、多くのインターネット企業が人工知能（AI）エージェント「Open Claw（オープンクロー）」のオフラインでの設置業務を展開し、新製品を相次いでリリースした。ある大手企業のオフライン設置業務を14日に担当したエンジニアは、「企業がこぞってOpen Claw製品を手がけるのが目下のトレンドだ。各社は春節（旧正月、今年は2月17日）後にOpen Claw製品の開発をスタートし、それから2週間足らずでウィンドウズ版のインスト