共同記者発表する小泉防衛相（右）とドイツのピストリウス国防相＝22日午後、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地小泉進次郎防衛相は22日、ドイツのピストリウス国防相と海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で会談した。小泉氏は共同記者発表で、中東情勢に触れ「日本とドイツのような同志国が連携する重要性は高まっている」と指摘。ピストリウス氏は、自衛隊とドイツ軍の相互往来と共同訓練実施をスムーズにする「円滑化協定