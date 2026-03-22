[3.22 J1百年構想EAST第8節 川崎F 0-5 横浜FM MUFG国立]J1百年構想リーグEASTは22日に第8節を行った。川崎フロンターレと横浜F・マリノスの対戦は、横浜FMが5-0で勝利した。前節・東京ヴェルディ戦で90分での2勝目を手にした川崎F。今節はアカデミー出身のルーキーDF林駿佑がプロデビューを飾った。前半2分には決定機。左サイドからのFKをDF三浦颯太が左足で蹴ると、ゴール前のMF脇坂泰斗がシュートを打ち、こぼれ球をDF松長根