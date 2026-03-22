King ＆ Prince公式Instagramでは、永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）のオフショットを公開した。 【写真】永瀬廉と高橋海人のスタイル際立つ！シャツ姿にラグジュアリーなファー衣装も ■紙吹雪舞う永瀬廉と高橋海人“れんかい”2ショット King ＆ Princeの公式Instagramでは、永瀬廉と高橋海人が写る1点の写真を公開した。 永瀬は煌びやかな金糸の質感が目を引くゴールドのシャツにデニ